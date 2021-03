Inimesed Jeremy Clarkson Meghani ja Harry intervjuust: monarhia saab hakkama ühe rumala kaabeltelevisiooni näitlejatariga Toimetas Liisa Mugra , täna 12:27 Jaga: M

GALERII

FILE PHOTO: Aegon Championships FILE PHOTO: Tennis - Aegon Championships - Queens Club, London - 17/6/15 TV presenter Jeremy Clarkson in the stands Action Images via Reuters/Paul Childs/Livepic/File Photo Foto: Paul Childs

Meghan Markle`i ja prints Harry kurikuulus teleintervjuu kütab Suurbritannias endiselt kirgi – ajakirjas The Sun avaldab Jeremy Clarkson, et briti monarhia on elanud üle ka hullemat.