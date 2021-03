Jaan Kirsipuu ja Monika Tuvi tutvustavad maja Pirital: ehitades arvestati kõigi soovidega  

"Jassil oli kindel nägemus, mis ja kus võiks asetseda. Teine korrus on laste päralt ja meie magamistuba on esimesel korrusel. Elutuba asub magalatest eemal, hoopis teises tiivas. Jaanil on annet ruumiplaneerimise peale – tema vanaisa oli arhitekt," lausub perenaine, et maja ehitades arvestati kõigi soovidega.