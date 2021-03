Henrik Kalmet: teatrites võiks olla rohkem vabadust ja koostöölavastusi 

Henrik ütleb, et ootab juba ammu Eesti teatrilt, et võiks olla vabadust natuke rohkem. "Tõnis Niinemets on ju hetkel vabakutseline, mina olen olnud päris pikalt vabakutseline. Soovin, et oleks neid erinevaid koostöid ning ei oleks nii – ühed inimesed on siin ja nemad ei saa sealt väga liikuda ja teised inimesed kuskil teises kohas. Seda läbikäimist võiks rohkem olla, et inimesed liiguksid ja oleks koostöölavastusi," räägib Kalmet saates "Hommik Anuga".