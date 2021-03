HÜVA NÕU | Hingamistehnika, mis tasakaalustab närvisüsteemi ja õpetab kontrollima emotsioone 

“Kui tahad kogeda tõelist vaikust, siis asub see just neis hingamisvabades vahepeatustes. Tihti on üks kahest – kas hinge sees- või väljashoidmine, lihtsam kui teine. Öeldakse, et see, mida sa tunned hinge sees hoides, väljendab seda, kuidas sa suhtud ellu ja elusolemisse. Ning see, mida sa tunned hinge väljas hoides, väljendab seda, kuidas sa suhtud surma ja muutustesse,” kirjutab Liina oma raamatus.