„PUUDUTA MIND“ | Kuidas elada hirmuta? Maailmarändur paljastab lihtsa saladuse. 

Maailmarändur ja raamatute “Eluterve pohhuist” ja “Kuidas rännata ilma hirmuta” autor Tom Valsberg paljastab lihtsa saladuse, kuidas praeguses olukorras hirmuta elada.

Nipid on nii lihtsad. Üks näide. Tom rõhutab, et tema ei pea massimeedia lugemist praeguses hirmuolukorras vajalikuks, sest tähtsatest asjadest kuuled sa sõpradelt niikuinii. “Mõne tunni või mõne päevaga jõuab minuni alati vajalik info. Näiteks käisin just Türil kaltsukas ja sain teada, et kohe hakkavad veel rangemad koroonapiirangud. Tädi rääkis mulle kohe ära täpselt, et mis ja kaua,” toob ta välja.

Siit tulevad ka konkreetsed nõuandeid, kuidas sütitada peres üksteist positiivsete mõtetega: