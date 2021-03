Inimesed Nostalgiliste nõude hullus: „Uskumatu, mis toimub oksjonitel! Veel hiljuti viidi paljud vanad nõud prügimäele...“ Katrin Helend-Aaviku , täna 22:30 Jaga: M

Pildil olevat 1957. aastal pulmakingiks saadud supitirinat ei raatsinud noorpaar kordagi kasutada, mistõttu jõudis see muuseumi ideaalses seisukorras. Foto: Robin Roots

„Vanade nõude vaimustus on tekkinud juba viimase paarikümne aasta jooksul, aga tavaliselt on selle ajendiks olnud mõni suur näitus või raamat. Praegune ajend on kindlasti koroonaviiruse piirangud – inimesed on rohkem kodus ja neil on rohkem aega,“ ütleb ajaloomuuseumi teadur-kuraator, tarbekunstikogu hoidja Anne Ruussaar.