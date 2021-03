Kolmekordne Afganistani veteran: „Surmaga sai kõvasti mängitud, aga vedas, ise kriimu ei saanud.“ 

„Üks meie poistest sõitis IED ratta alla, see lõi kabiini mulli sisse. Kui palju lõhkeainet pandud, kisub keevitustest ribadeks. Üks mees lendas, pea ees, Pasi laeluugist välja, ime, et kael terveks jäi. Pauk oli nii suur, et lõi luugi tripist lahti. Kiiver muidugi päästis. Pärast ütles, et igal õhtul sel kellaajal, kui nad miini otsa sõitsid, hakkab pea valutama,“ räägib Enno Randoja. Ta on kolm korda Afganistanis käinud. „Surmaga sai kõvasti mängitud, aga vedas, ise kriimu ei saanud, ühelegi miinile otsa ei sõitnud.“