GALERII | „DETEKTIIV LOTTE“ LAVATAGUNE ELU: toatäis parukaid, kottide kaupa jänese- ja putukapäid ning lustlik trupp 

Kingatallad kestavad etendusest etendusse, näitlejate kaalunumber mitte. „Ühe etendusega kaob üks kilo vähemalt,“ muheleb ooperiartist Rasmus Kull, kassipoiss Bruno osatäitja. Kord läbis ta kaks tundi „Detektiiv Lottet“ sammumõõtjaga – kokku sai üle paari tuhande väga intensiivse astumise. Mõnusalt tummistes fliisrõivastes otse kuumavate prožektorite all. Trenn, mis trenn ka on.

„„Detektiiv Lotte“ on puhas hevi, siin on mitu hevilugu sees!“ kiidab ooperiartist Jaan Willem Sibul, kelle mängida on Karu Eduard. „Doktor Ave laul on nagu Led Zeppelinilt, minul kisb rohkem Deep Purple'iks,“ mõtiskleb Jaan Willem edasi. Küll tema, kunagise heviansambli T-Klaas solist, seda asja juba teab.