Venemaa eurolaul õhutab meesteviha ja solvab naisi? 

NME.comi teatel on Vene võimudele esitatud palve laulu sisu lähemalt uurida. Üks organisatsioon, kes Manizha laulu keelustamist nõuab, on Vene Õigeusklike Naiste Liit. Liidu avalikus kirjas väidetakse, et "Russian Woman" õhutab meestevastast viha, "mis õõnestab traditsioonilise perekonna alustalasid". Seevastu sõjaveteranide veebikülg Veteranskije Vesti nõuab, et laulu sisu suhtes algatataks kriminaaluurimist - eurolaulu eesmärk olevat venelannade inimväärikust solvata ja alandada.