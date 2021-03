Rassismis süüdistatud Sharon Osbourne saab tapmisähvardusi 

TMZ.comi andmeil on Sharoni ja Ozzy kodu Los Angelese lähistel valvanud juba nädal aega eraturvafirma töötajad, sest 68aastane Sharon saab tapmisähvardusi. Sel nädalal ilmnesid süüdistused, et telesaate "The Talk" ühe juhina tegutsev Sharon kasutas oma endise kolleegi, Hiina juurtega Julie Cheni kirjeldamiseks rassistlikke väljendeid. Lisaks olevat Sharon kasutanud inetut väljendit teise endise saatejuhi, lesbilise Sara Gilberti kirjeldamiseks.

Sharon sattus hiljuti tule alla ka seetõttu, et ta kaitses "The Talkis" kirglikult oma sõpra, Briti meediategelast Piers Morganit, kes väitis oma hommikusaates "Good Morning Britain", et prints Harry naine Meghani jutt enesetapumõtetest ja depressioonist on lausvale. "Ma ei usu sellest sõnagi," kinnitas Morgan.