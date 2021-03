Anne Smith Aaslaid haigestus lõpurasedana koroonasse: „Mul oli tunne, nagu terve keha põleks.“  

„Minu nimi on Anne. Igasugused Inim-Barbied ja muud tiitlid võiksid jääda minevikku. Powerlifting Barbie oli mu kasutajanimi, aga enam aastaid ei ole ja leian, et las ta juba jääda,“ rõhutab naine, et tema vaated iseendale ja elule on täielikult muutunud.