Musta Hundiga kõik? Brad Jurjens ja bändikaaslane Freddy Tomingas andsid välja ühise loo: mõtlesime, et teeme seekord nii 

Brad ja Freddy meisterdasid valmis pala nimega „Kolm on kohtuseadus.“ Brad ütleb, et numbril 3 on tema elus praegu üsna märgiline tähendus. „Juba on käimas mu kolmas aasta Eestis tagasi pärast Ameerikast naasmist, bänd sai just kolmeaastaseks ja kodus ootab mind kolm daami – kaks päris pisikest ja üks vähe suurem (Bradil ja tema kaasal Heddyl on kaks tütart – kaheaastane Roselyn ja pooleaastane Amelia – toim.).“

Loo muusika autor on Brad ise, sõnad on kirjutanud Singapuris resideeruv Liis Lass. Viimane on Freddy ja Bradi hea sõber. „Kui meil mingil ajal Musta Hundi eelmise plaadi jaoks laulusõnu vaja oli, sai Liisi käest neid tellitud ja meile nad väga sobisid,“ räägib Brad. „Praegu pole minu jaoks enam mingit küsimust – kui sõnu vaja, võtan Liisiga ühendust, sest tean, et sealt tuleb ainult head.“ Kokku saavad lood erineval viisil – mõnikord antakse Liisile sõnade teema ette, nii ka seekord. „Enne sünnib muusika ja vokaalimeloodia, millele Liis sõnad sobitab,“ kirjeldab Jurjens palade sünniprotsessi.

Et koroonaajal on kontsertidega kitsas käes, õigemini neid polegi, võttis Brad kätte ja ehitas omale ka salvestusstuudio, kus uus pala samuti linti võeti. „See plaan on mul juba ammu olnud, kuna kodus hakkasid muusikariistad ja tehnika üle pea kasvama,“ muigab Brad. „Samuti oli mul vaja korralikku kohta, kus kitarritunde anda.“ Brad leidis sobiliku ruumi, mis värskelt remonditud ja värvitud, üsna kiirelt. „Jäi ainult sisustamine, aga stuudioga on minu puhul nii, et ta ei ole kunagi päris valmis. Alati on midagi uut ja ägedat, mida sinna vaja on. See stuudio on minu ultimate mancave (tõeline meestekoobas – ingl. k),“ naerab ta.

Bradi stuudio Foto: Erakogu

Üks vinge asi, mille Brad on stuudiosse püsti pannud, on väga ainulaadne Røde mikrofon. „Neid on tehtud ainult 500 tükki ja täpselt samasugusega on näiteks Adele kõik oma hitid sisse laulnud,“ ütleb ta. „Sain selle ühe Rootsi sõbra käest pikaajaliseks laenuks, kuna ta ise seda ei kasuta.“ Varem lindistas Brad lugusid kas erinevates teistes stuudiotes või kodus. Stuudio sai nimeks Estonia 15. „Üritasin pikemat aega talle mingit head nime välja mõelda, aga ei tahtnud panna tavalist Hit Factory või midagi sellist. Kuna stuudio asub aadressil Estonia pst 15, otsustasin, et see on piisavalt kõlav nimi.“