Tänavused Oscari-laureaadid ei tohi auhinda videokõne vahendusel vastu võtta  

BBC Newsi teatel kinnitavad gala produtsendid nominentidele saadetud kirjas, et tänavusel Oscarite tseremoonial kantakse osavõtjate turvalisuse eest kõigiti hoolt ning teiste meetmete hulgas pakutakse Covidi-testi tegemise võimalust. 25. aprillil Los Angeleses peetav tseremoonia erineb seega tänavustest Kuldgloobuste ja Emmyde jagamistest, kus võitjad võtsid auhinna videokõne kaudu vastu.

Oscarite jagamise produtsendid Steven Soderbergh, Stacey Sher ja Jesse Collins toonitavad nominentidele saadetud kirjas, et neil, kes ei saa töögraafiku või jätkuva Covidi-mure tõttu tseremoonial osaleda, pole võimalilk arvuti vahendusel tänukõnet pidada. "Kanname kõigiti hoolt, et teil kõigil oleks koha peal turvaline ja nauditav õhtu nagu ka miljonitel filmifännidel üle kogu maailma," ütlevad produtsendid. "Tunneme, et virtuaalsus kahandaks meie jõupingutuste mõju."