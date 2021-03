Prints Charles tunneb, et Harry ja Meghan on teda kohutavalt alt vedanud 

Sussexi hertsoginna Meghan rääkis Oprah Winfrey pommintervjuus, et kuninglikus peres muretseti tema tulevase lapse Archie nahavärvi pärast. Prints Harry lisas, et oli sellisest teemast šokeeritud. Hiljem täpsustas Oprah, et Elizabeth II-t ega prints Philipit rassismisüüdistus ei puuduta.

Kuningakoja insaider kinnitas ajakirjale People, et troonipärija Charlesi silmis oli poeg ja minia rassismisüüdistust esitades teda tohutult alt vedanud. "Prints usub mitmekesisusse ning tema teod näitavad seda," toonitab insaider, lisades, et Charles on näiteks moslemite kogukonna heaolu nimel palju vaeva näinud. "Ta on kuningliku pere liikmetest seda küsimust kõige tõsisemalt võtnud."