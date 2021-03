Inimesed Sharon Stone'ile valetati, et tema jalgevahe ei jää skandaalses stseenis näha Ohtuleht.ee , täna 11:00 Jaga: M

Sharon Stone "Ürginstinktis". Foto: AP/Scanpix

Sharon Stone väidab oma mälestusteraamatus "The Beauty of Living Twice", et tema kõmulisim filmistseen sündis pettuse tõttu.