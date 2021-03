Kuninganna Silvia varjab oskuslikult vigastatud kätt 

Õnnetus juhtus veebruaris, kui kuninganna Silvia oma kodus kukkus ja kiirabiga haiglasse viidi. Seal ilmnes, et tema ranne on mitmest kohast murtud. Tegu oli parema käega, mis on kuninganna töökäsi – seega pidi käe kipsipanek tema töist ja kodust elu märgatavalt segama.