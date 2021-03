MAAILMA VEIDRAIM FÄNNINÄNN? Tommy Cash andis välja kiirnuudlid ja saiasussid 

Tommy Cashi ja Maison Margiela kollektsioon Foto: Kuvatõmmis/tommycashshop.com

Lisaks nägi ilmavalgust ka kunstnike ühispala "Mute", mis on täpselt see, mida pealkiri ütleb - kolm ja pool minutit vaikust.

Vast kõige veidram ese kollektsioonis on vaakumpakendis kiirnuudlid, millel Tommy ja Maisoni logo. Paki tagaküljel on küll ka nuudlite valmistamisõpetus,m kuid ka tekst, et tegu on kollektsionääridele mõeldud tootega ning pole söömiseks. "Söömine omal vastutusel."