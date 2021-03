Hõissa! Noorkuu laulja Rein Kahro sõudis päikse all abieluranda 

Paar sõudis abieluranda juba 12. veebruaril. Nüüd jagab mees Instagramis pulmapäevast kuumal rannaliival ka imekauneid pilte, millega teatab, et kannavad nüüdsest kallimaga ühist perekonnanime.

Laulmise kõrvalt ka treeneriametit pidav Rein ja tema personaaltreenerist kallim Monika leidsid teineteist kolm aastat tagasi 10. juunil. Eelmisel aastal laskus mees lõpuks ühele põlvele ja palus Monika kätt. "Tean, et südames ootas ta ettepanekut juba kaua ja oli ehk isegi lootuse kaotanud. Seega polnud tal mingit aimu, et selline asi juhtub," rääkis Rein toona Õhtulehele ja lisas, et kosimine oli tal kavas juba mõnda aega. "Mul olid mõtted ja nägemus. Sõrmus oli igaks juhuks alati kaasas, sest elu kingib hetked, mis tuleb enda kasuks pöörata ja juhust kasutada. Nii läkski..."