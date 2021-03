HÕISSA! Noorkuu laulja Rein Kahro sõudis Dubais abieluranda. Abikaasa Monika: ilma Reinuta hõljuksin kosmoses!

Värske abielunaine Monika Kahro kirjutab Instagramis, et lma Reinuta oleks ta juba kosmoses."Vähemalt nii ta ütles ja tegelikult, kui hakkan mõtlema, on sellel väga suur tõsi taga – ta toob mind tihti maa peale tagasi."

Monika kirjeldab, et on väga suur unistaja ja suurelt mõtleja, seega realistlik Rein täiustab teda. "Näen maailma pisut teisiti ning järgin oma südant, sisetunnet, kirge, emotsioone ja väga-väga harva nö kainet mõistust. Kui midagi veel pähe tuleb, siis lähen sõna otseses mõttes läbi seinte. Selline olemus on kindlasti mind elus palju aidanud, arendanud ja edasi viinud. Kuid iga äärmus ei ole hea, see võib kehale palju liiga teha ning kui olen mõnes oma projektis sees, ei taju, mis päev või tund on. Meil on alati vaja kõrvale pisut sarnast, aga samas väga erinevat inimest, kes meid hoopis täiustab, toob maa peale tagasi ja vajadusel aitab süstikusse!"