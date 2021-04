Kas „Tantsud tähtedega“ naaseb ekraanile? Jüri Pihel: tootmine läheb kallimaks kui 500 000 eurot

Jüri Pihel ütleb, et võrreldes teiste tunniajaste saadetega on "Tantsud tähtedega" ikkagi viis kuni kaheksa korda kallim. "See on läbi aegade suurimaid formaate, nagu kunagi oli näiteks saatesari "Kes tahab saada miljonäriks?" – need on lipulaevad," leiab Pihel.