Kevade armuhoroskoop: Sõnn testib oma võrgutusvõimet, Kaalud võivad kunagise kallima juurde naasta 

Mõne jaoks meist on tänavune kevad tulikuum, mõni saab aga nagu raudkülma duši kaela. Tähtede seis on närviline ja pingestatud, kirjutab Free-horoscope.com oma kevadhoroskoobis ning soovitab võtta lähikuid hüppelauana eilse ja homse vahel. Kasu on ka rahvatarkusest: kus puid raiutakse, seal laastud lendavad.