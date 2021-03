Inimesed Näitleja Armie Hammerit süüdistatakse vägistamises Toimetas Triin Tael , täna 09:40 Jaga: M

Armie Hammer koos Effiega. Foto: Reuters/Scanpix

Hollywoodi tähe Armie Hammeri ("Kutsu mind oma nimega") vastu on esitatud tõsine süüdistus: endine partner väidab, et Hammer vägivallatses tema kallal seksuaalselt ja füüsiliselt. Los Angelese politsei on algatanud juurdluse.