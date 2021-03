Venemaa „Maskis laulja“ kopeeris Eesti kostüüme. Liisi Eesmaa: see oleks kohtuasi, aga püüame leida teise lahenduse

Vasakul Venemaa variandid, paremal Liisi Eesmaa loodud kostüümid Foto: Kollaaz: kuvatõmmised/NTV, TV3

"See oleks kohtuasi, aga esialgu püüame leida teise lahenduse," ütleb intellektuaalvarguse peale pahandav kunstnik Liisi Eesmaa Eesti Ekspressile. Esialgu oletas saate produtsent Kaupo Karelson juhtunut nähes, et frantsiisina paljudesse riikidesse müüdav saade tohib teistes riikides tehtust snitti võtta. Nüüd on Eesmaa ja Karelson juristidega olukorda analüüsides jõudnud järeldusele, et tegu on intellektuaalomandi vargusega.

Eesmaa ütleb, et intellektuaalomandi vargus annaks alust kohtusse pöördumisel, kuid esialgu püüab ta probleemi lahendada telesaate frantsiisifirma kaudu. Kui soovitakse kasutada kunstniku loomingut, on tavaks sõlmida litsentsileping, mis piiritleb loomingu kasutamise õigused.

"Tegemist on otsast lõpuni minu tegelastega – nii idee kui ka visuaali tasandil! Värvilahendused on üks-ühele minu teoste pealt võetud. Samuti Jonnipunni vorm, tema rohelised silmad, tähekesed krael ja kogu maski ilme on eksimatult sama. Lõvi on nimetatud pantriks, kuid maske vaadeldes pole kahtlustki, et eeskujuks on olnud just minu roosa patsidega lõvi," ütles Liisi mõned päevad tagasi pressiteate vahendusel. "Minu silmale olid need koopiad veidi kohmakad – Lõvi näo ja keha proportsioonid võiksid kindlasti paremad olla. Koopia jääb ikkagi koopiaks."

Eesti maskisaadete senise kahe hooaja kostüüme kasutab hoogsalt Läti. Nemad on endale saanud siiski originaalid. Liisi lisas, et tema kostüümid on varemgi rahvusvahelisel tasandil kiita saanud. "Olen suhelnud Läti staaridega, kes on minu karaktereid kandnud ja mitmed neist on tunnistanud, et nendest maskidest said nende alter egod."

Praegu käivad Liisil aga läbirääkimised veel ühe riigiga, kes soovib tema käest oma "Maskis laulja" formaadi jaoks kostüüme tellida. "Neil on mitu miljonit vaatajat," rõõmustab naine, et tema ideed on väga suurele areenile jõudud.