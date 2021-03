NAABRIST PAREM! Eesti maskisaate kostüüme nillivad nii Venemaa kui Läti. Liisi Eesmaa kritiseerib: koopia jääb koopiaks!

Liisi Eesmaa ütleb, et on äärmiselt üllatunud. "Tegemist on otsast lõpuni minu tegelastega – nii idee kui ka visuaali tasandil! Värvilahendused on üks-ühele minu teoste pealt võetud. Samuti Jonnipunni vorm, tema rohelised silmad, tähekesed krael ja kogu maski ilme on eksimatult sama. Lõvi on nimetatud pantriks, kuid maske vaadeldes pole kahtlustki, et eeskujuks on olnud just minu roosa patsidega lõvi," kirjeldab kostüümikunstnik õhinal.

Küll aga jagub tal ka Vene kolleegidele kriitikat. "Minu silmale olid need koopiad veidi kohmakad – Lõvi näo ja keha proportsioonid võiksid kindlasti paremad olla. Koopia jääb ikkagi koopiaks."

Eesti maskisaadete senise kahe hooaja kostüüme kasutab hoogsalt ka Läti. Liisi lisab, et tema kostüümid on varemgi rahvusvahelisel tasandil kiita saanud. "Olen suhelnud Läti staaridega, kes on minu karaktereid kandnud ja mitmed neist on tunnistanud, et nendest maskidest said nende alter egod."

Praegu käivad Liisil aga läbirääkimised veel ühe riigiga, kes soovib tema käest oma „Maskis laulja“ formaadi jaoks kostüüme tellida. "Neil on mitu miljonit vaatajat," rõõmustab naine, et tema ideed on väga suurele areenile jõudud.