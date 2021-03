Liisi Eesmaa kostüümidest sai inspiratsiooni Venemaa maskisaade: värvilahendused on üks-ühele minu teoste pealt 

„Ma olen väga üllatunud, sest tegemist on otsast lõpuni minu ideedega - tegelaste arendus nii idee kui ka visuaali tasandil. Värvilahendused on üks-ühele minu teoste pealt võetud. Samuti Jonnipunni vorm, tema rohelised silmad, tähekesed krael ja kogu maski ilme on eksimatult sama,” on Liisi tähelepanust meelitatud.