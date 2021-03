Valeri Kirss meenutab tormilist missimaailma: anti nädal, et maksta maffiale miljon krooni või jään tütrest ilma!  

"Minu jaoks oli küsimus selles, kas jään ellu, kas suudan ennast kehtestada, suudan uue missi valida ja tõestada sellega neile, kelle käes oli raha, et see on võimalik neist sõltumata," meenutab ta.

Eelloetud lahingutes karmim oli see, kui 1990. aastate keskel anti Valerile nädal aega, et maksta meie maffiale miljon krooni ja kui seda ei tee, jääb tütar Liilitist ilma. "Nädal miljoni maksmiseks – muidu müüakse tütar maha! See on üks asi, aga kõige hullem – ei sooviks midagi sellist kellelegi."