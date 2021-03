Inimesed Polegi nii idülliline! Argo Ader saatis abikaasa sõbrannale seksisõnumeid: „Tahan, et istuksid mu süles ja libistaksid käe...“ Kroonika , täna 07:51 Jaga: M

Argo Ader ja Maarja Kerner-Ader Foto: Teet Malsroos

Pealtnäha on spordiklubi Sparta treeneri Argo Aderi (50) ja Maarja Kerner-Aderi (32) abielu olnud pilvitu, see on aga kõigest sädelev pealispind. Argo langes pärast kaksikute poiste sündi sügavasse depressiooni, sest oli oma naise lastele nii-öelda kaotanud, ja hakkas võrgutama Maarja head sõbrannat, kirjutab Kroonika.