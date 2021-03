Argo Ader saatis abikaasa sõbrannale seksisõnumeid! Maarja: rasked ajad on ikka ületamiseks

Argo hakkas oma tundeid selgemini avaldama ja kirjutama vägagi mahlakaid sõnumeid, mis sageli olid seksuaalse alatooniga ja kirjeldasid, kuidas Argo oma unelmate naisega armatseks. Kulturist kurtis oma pihtimussõnumites, et Maarja pole tema jaoks enam ahvatlev ning et tema füüsiline ja vaimne jaks on otsas ja motivatsiooni napib.

Maarja tõdeb, et Argol oli tõesti sügisel depressioon ja väga rasked ajad. "Ikkagi kolm pisikest last. Sünnituse järgne depressioon ei teki ainult emadel, see võib tekkida ka isadel, aga sellest ei räägi väga keegi. Lisaks see raske koroonaaeg... Ja nii ta läks, olime Argoga ka sügisel mingi aja suhtepausil ning kasvatasime oma tublisi lapsi koos. Argo on, oli ja jääb maailma parimaks isaks oma lastele. Sellest pausist teavad meie omad inimesed, kuid jah, pole sellest palju rääkinud, kas ka peaks?" kirjutab ta Instagramis.

"Olen teadlik kõikidest asjadest, mis sellel ajal juhtus, ning olen kõigega rahu teinud. Hetkel oleme Argoga koos ning tugevamad kui iial enne, meil on nii armsad lapsed, keda kasvatada ning kelle nimel tööd teha. Eks kõigil on elus raskemaid aegu, ei ole kellelgi nii ideaalne, kui Instagramis välja näidatakse, ja see ongi okei, kes ikka raskusi soovib nii väga jagada... Aga õpime kõik sellest!" lisab Maarja.

"Mu hea sõbranna ütles just üks päev, et nõrgad lähevad lahku, aga tugevad paarid jäävad kokku. Meie oleme koos ja õnnelikud. See teine pool, kellest on artiklis jutt, sellest mina ei räägi, temale soovin vaid head. Ärge siis Arksi hukka kohe mõistke. Minu jaoks on ta alati maailma parim mees ja selleks ka jääb! Rasked ajad on ikka ületamiseks ju!!!" tõdeb Argo abikaasa.