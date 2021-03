Inimesed Koroonat põdenud Toomas Luhats: ma olen valmis saama kõiki vaktsiine, minu poolest võib mul käsivarred täis süstida Toimetas Sten Kohlmann , täna 21:10 Jaga: M

Foto: Erki Pärnaku

„Koroonast saab kohe aru, see on lihtsalt selline haigus, mida mitte kunagi varem ei ole põdeda tulnud,“ kirjutab ajakirjanik Toomas Luhats Facebookis. „Külmavärinad ja kõrge palavik, köha – see on nagu ikka. Aga tunne, et juuksed valutavad või et nahk kirvendab – see on veider.“