Sissi ülistab oma uut kallimat taevani: ma ei suuda kirjeldada, mis meie vahel on!

Praegu elab Sissi Viimsis vanemate juures, kuid kavatseb peagi Tallinna kolida. Võimalik, et Madisega kokku. Lauljatar räägib oma kallimast vaid ülivõrdes.

Jaanuaris rääkis Sissi Õhtulehele, kuidas ta Madisega Tinderis kohtus. „Olime päris pikalt sõbrad. Laadisin Tinderi alla pandeemia tipphetkel. Olime kodus kinni ja ausalt öeldes oli mul inimkontaktidest puudus,“ selgitab Sissi ja lisab, et polnud mitu kuud enne noormehega kohtumist Tinderit avanud.

„Sisetunne ütles, et peaks avama ja olin vist õe ja Kellyga, kes ütlesid, et pane näpp suvalise inimese peale ja kirjuta – see inimene oli Madis,“ naerab ta, et kohe esimesega täppi pani. Noored hakkasid suhtlema ja kohe esimesel kohtumisel tekkis suurepärane klapp.

„Kumbki meist ei suutnud seda uskuda, sest minu esimesed sõnad talle olid: „Täitsa p*****, ma tean sind kusagilt.“ Inimene on pärit teisest linnast ja me pole kordagi kokku puutunud.“ Seejärel oldi pikalt sõbrad ja nüüd on nad kallimad olnud mitu kuud.