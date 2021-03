Plaadiarvustus | Kaks korda Dagö: taaskohtumine ja bändi kitarristi sooloalbum 

Ülihea plaat. Nüüd püüavad nad ka värskeid tuuli oma muusikasse tuua. Polegi päris tüüpiline Dagö! Nõnda iseloomustatakse nii netis kui ka sõprade ringis „Kütet“. Kahtlemata on tegu huvitava käekirjaga ansambliga.

Dagö alustas 1998. aasta sügisel. Praeguseks on algkoosseisust alles karismaatiline selgelt eristuv laulja Lauri Saatpalu ja andekas kitarrist Peeter Rebane. Mõlemad on ühtlasi Dagö muusikalised eestvedajad, värskelgi plaadil on kõigi lugude arranžeeringud teinud Rebane ja kõik laulutekstid kirjutanud Saatpalu. Lisaks kuuluvad bändi Henno Kelp (bass), Kristjan Priks (trummid) ja Tarvi Kull (klahvpillid).

Mullu ilmunud „Küte“ on Dagö seitsmes stuudioalbum. Vahe eelmise, „Plaan Deltaga“ on ülipikk, koguni üheksa aastat. Seega põnev ja oodatud taaskohtumine ning kohe kindlasti ei pea vähemalt Dagö austajad pettuma.

Dagö „Küte“ (hyper.records) Foto: hyper.records

Albumi esimene singel „Tantsi mu poole“ haarab kuulaja kaasa eelkõige Saatpalu rõhuvalt „äkilise“ lähenemisega, kuid seejärel tulevad „Sahk“ ja „Nastja“ rullivad sellest üle, on üldse ühed plaadi etemad. Samuti loomulikult Hiiumaa-teemaline „Dagö“.

Aga see pole veel kõik. Naljaga pooleks saab öelda, et Peeter Rebasele jäi Dagöst eelmisel aastal väheks. Igati vahva, et ta pidas vajalikuks välja anda ka sooloplaadi. „Ise“ sisaldab 10 lugu, kõik neist puhtal kujul instrumentaalsed. Jutustused nende lugude juurde leiab lehelt peeterrebane.com.