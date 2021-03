Raamat Kultuuriministeerium: 2022 on raamatukoguaasta ohtuleht.ee , täna 16:05 Jaga: M

Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo. Foto: Teet Malsroos

Kultuuriministeeriumi otsusel on 2022 raamatukoguaasta ning selle eestvedajaks saab rahvusraamatukogu. Raamatukogude roll ühiskonnas ja kogukondades on muutumas – info hulk üha suureneb ja digitaliseerub ning see paneb neile uued ülesanded nii ühiskondlikus kui ka kogukondlikus plaanis.