Eesti ühe suurema luulekogu omanik Vallo Kepp: „Muidugi olen ma pidanud jätma palju luulet antikvariaati, sest taskus ulub tuul ja elada on vaja.“ 

„See on elamise viis ja mul on hea meel, et olen kogunud enda ümber väga sümpaatse seltskonna. See on äärmiselt tähtis ning oli eriti oluline nõukogude ajal. Kui ei saanud suurt piiksuda, aga tänu luulele said oma kõvaketta pidevalt töös hoida“ tõdeb Vallo (70). Mees, kes andis nooruses luulele sõrme, aga see võttis käe. Mees, kes ei luba ennast nimetada bibliofiiliks.