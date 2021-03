MIKS PETETAKSE? Suhteterapeut: see on märguanne, et nii ei soovita edasi jätkata 

Kärt meenutab, kuidas pereterapeutide seas tuli jutuks tõsiasi, et petmise teemal otsitakse infot palju ja huvi selle vastu on väga suur. Ka Kärdil endal oli samal ajal korraga viis klienti, kes antud probleemiga tema poole pöördusid – Nii tuligi umbes aasta tagasi mõte kirjutada raamat teemal, miks paarisuhtes petetakse. „Petmine on teema, millest ei julgeta rääkida või nõustamisele tulla, sest võib-olla on piinlik ja usun, et raamat on piisavalt neutraalne viis, kuidas teatud infot edastada.“