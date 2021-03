Saage tuttavaks! „Naabrist parema“ maja nimel pingutavad uued vahvad paarid 

Keili Sükijaineni ja Alari Kivisaare juhtimisel annab sarja „Naabrist parem“ uus hooaeg taas võimaluse luua oma väike paradiis ning ehitada maja - olgu see siis elumaja, saun, klubihoone, rannamajake või hoopis ilusalong. Maja ehitamiseks antakse osalejatele kasutamiseks kaks merekonteinerit. Igal juhul tasub pingutada, et ehitis kerkiks naabrite omast uhkem, sest rahva valitud võitja saab maja koos sisustusega endale ning võib selle viia täpselt sinna, kuhu see mõeldud on.

Keili sõnul on sarja võtted koroonapiirangute tõttu lisatähelepanu all, et kõik sujuks turvaliselt. „Peame reeglitest kinni, oleme väga turvatud ning oluline pluss on see, et ehitus käib paljuski ju õues, kus saame hoida ohutut distantsi ning lisaks on ehitust nõudvates olukordades niikuinii maskid ees. Samuti on võtteplatsil viibiva saatetiimi koosseis viidud võimalikult väikeseks,“ rääkis ta.