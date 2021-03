Inimesed ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | AUS JA ELULINE! Hundijalavesi: kallimaga koos tualetis käies sain teada, et olen terve elu valesti pühkinud! Geidi Raud | Video: Hannes Dreimanis , täna 13:55 Jaga: M

„Enne oma noormehega kohtumist olin hullumeelne teismeline, kes tegi kõike valesti. Kõiki asju, mida võiks teha täisealisena, tegin mina alaealisena. Kui 18 sain, siis mõtlesin, et what else is new (ingl. k. – mis veel uus on),“ kirjeldab Noarootsi gümnaasiumi abiturient Mariliis Kaer, – TikTokis tuntud kui Hundijalavesi – et enne, kui tema vallatuste registriga valmis saaks, läheks päike looja.