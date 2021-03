„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Allilmaliider Nikolai Bleskov, kelle päästerõngaks sai kunst: kõige tähtsam on mitte murduda! 

Minu seekordseks külaliseks on maalikunstnikuna populaarsust kogunud endine kurikuulus allilmaliider Nikolai Bleskov. Kutsusin multitalendi Tallinna kesklinna ühte valgusküllasemasse kohvik-restorani SMAK.

Eus väidetavalt kannapöörde teinud Bleskov märgib täna oma visiitkaardile ametiks kunstnik-disainer

Hiljuti 64-aastaseks saanud mehe randmed ja sõrmed on kuldehteid täis. "Teate, hakkasin sellest kuust Eesti riigilt ametlikku pensioni saama, 230 eurot kuus," rõõmustab Nikolai.

Kuidas sellise summaga kuus hakkama saada?

"Kunagi ajasin metalliäri nagu kõik teisedki ja tollastest investeeringutest elab praegugi normaalselt ära," vastab Bleskov. "Ma ei joo ega suitseta, ei pruugi narkootikume. Peamiselt kulutan raha söögi, trenni, reisimise ja kultuuri tarbimise peale."

Elu musta ja valget poolt näinud mees

Bleskov räägib enda minevikust niimoodi: "Olen elus tõesti palju eksinud ja sattunud pahuksisse nii ühiskonna, seaduste kui iseendaga. Mind on süüdi mõistetud kuuel korral, kokku olen istunud nii Eesti kui Venemaa vanglates ligi 14 aastat. Ma ei häbene seda tunnistada. Kuid siin tuleb siiski vahet teha. Kui keegi tapab, varastab või röövib, on see tema asi. Minul selliseid tegusid hinge peal ei ole. Mina pole kedagi tapnud ega vägistanud. Õnneks. Lihtsalt ma ei osanud segastel üheksakümnendatel leida paremaid võimalusi. Tahtsin hästi riides käia, kuid sellel tööl, mis mul siis oli, maksti väga vähe."