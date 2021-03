Ekspert: Harry ja Meghan tõmbasid rahuläbirääkimistele ise vee peale 

Nimelt heidetakse Sussexi hertsogipaarile ette privaatvestlusi CBSi teletähe Gayle Kingiga, kes on Oprah' lähedane sõbratar. 66aastane King rääkis esmaspäevases hommikusaates avameelselt oma nädalavahetuse telefonivestlusest Harry ja Meghaniga. Kingi kinnitusel on Sussexid endiselt meeleheitel, kuid Harry telefonivestlusest isa ja vennaga ei olnud mingit kasu.

Ka kuninglik biograaf Penny Juror rääkis Briti kõmulehele, et Kingi ootamatud paljastused võivad kuningliku pere liikmeid Harry ja Meghani suhtes vaid veelgi valvsamaks teha. "See on šokeeriv usalduse kuritarvitamine. Pere hakkab nüüd muretsema, et kõik, mida nad Harryle ütlevad, võib Ameerika televisiooni sattuda."