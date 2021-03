Berit ja Hendrik Sal-Saller said vara jagatud: naisele maja, mehele firma 

Nüüdseks on klaar, et kohtu sekkumise järel sai Berit endale seni talle ja Hendrikule ühiselt kuulunud uhke välibasseiniga Tabasalu häärberi ja Hendrikule jäi varem talle ja Beritile kahasse kuulunud osaühing Popcorn Production.

Berit teatas 16 aastat kestnud kooselu lõppemisest mullu mais Facebookis. "Anname teada, et oleme otsustanud oma 16 aastat kestnud koos- ja abielu lõpetada. Jääme alatiseks ühiselt edasi kasvatama oma suurest armastusest sündinud poega ning arusaadavalt teeme kõik võimaliku, et teda selle otsusega kaasneva välise müra eest kaitsta. Seetõttu on see meie ainuke avalik kommentaar teemal. Aitäh mõistmast!" kirjutas naine.