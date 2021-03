FOTOD | Tommy Cash õrritab: tulemas on põnev koostöö järgmise maailmakuulsa disaineriga 

Mõned päevad tagasi postitas Tommy oma sotsiaalmeediakontodele foto, kus poseerib koos viimast vinti raseda naisega, ning kirjutas seal juures: "Ta sünnib 18. märtsil." Muidugi hakati kohe spekuleerima, et Tommyl on tulemas uus lugu või lausa albumgi.

Kolmapäeval jättis ta aga sotsiaalmeediasse vihje, et fännidel tasuks end sättida Viru keskuse juurde ja pilk kõrgustesse heita. Muidugi jooksid suuremad fännid sinna kohe kohale ja nägid, et keskuse seinale on tekkinud suured reklaamid, kus kirjas Tommy ja Pariisi kõrgmoebrändi Maison Margiela nimed.

Tommy ja Maisoni reklaam Viru keskuses Foto: Stanislav Moškov

Võiks arvata, et kuna Tommy on varem Margiela loomingut kandnud, teevad nad koostööd moealal, kuid internetis nende kahe nimesid koos otsides tuleb välja vaste, mis väidab, et koostöö on hoopis muusikaline.

Veebileht genius.com väidab, et Tommy ja Maison annavad koos välja loo "Mute", mille pealkiri räägib iseenda eest - väidetavalt on see 3 minutit ja 30 sekundit pikk ning terve aja kuuleb... vaikust.

Uus lugu? Foto: Kuvatõmmis