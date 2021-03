SURMASUUS: Courtney Love'i kaal langes raske terviseprobleemi tõttu 44 kilole 

Selgub, et Love'i vaevusi põhjustas põletikuline soolehaigus Crohni tõbi. Vahepeal oli lauljanna haiguse tõttu lausa voodihaige. Lõpuks leidis ta valuraviarsti, kellele ta on lõpmata tänulik. Courtney kinnitab, et kanepiõli on peaaegu kõik füüsilised sümptomid ja valu ära võtnud.