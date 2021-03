Seidi Voogre skandaalsest „Duubli“ sketšist: äkki lõpetaks selle teema ja liiguks edasi? 

Pärast kõnealust paroodiat ummistus Seidi postkast paljude kirjadega – ühed kaitsevad Seidit, teised aga arvavad, et ta ise on selle endale tekitanud. "Ma ei saa aru sinu debiilsest loogikast? Ise oled solvunud Marta ja Nele peale ja siis ise seal "Rannamajas" teed maha teisi ja ropendad. Sa oled puhas l*ts, loogiline, et sind järgi tehakse," krjutab talle keegi kasutaja kris.tel526.

"Ma viimast korda ütlen, et äkki lõpetaks selle teema ja liiguks edasi?" vastab Seidi seepeale.

Foto: Kuvatõmmis/Instagram.com/seidivoogre

Peamine, mis Adat ja Seidit ning ka televaatajaid solvas, on tõik, et nali läks kiiresti väga isiklikuks: mängu toodi Seidi isa, kes hukkus autoõnnetuses, kui tüdruk oli vaid kolmeaastane. Ka heideti nalja tema psoriaasihaiguse üle: "Mul tuli psoriaas pähe, arvasin alguses et see on paks kõõm, aga siis sain aru et pärisin selle isalt. Thanks, dad!" rääkis Seidiks kehastunud Marta Laan ning näitas taeva poole V-märki.

"See on väga lame, kellegi surnu mängutoomine… mina võin seda nalja teha, ma olen isa koopia. See on minu nali, mida teen: thanks, dad! Aga sellest kinni hakata ja järele teha ei ole okei. Psoriaas on haigus, millega võitlen iga päev ja sa arvad, et see on jube naljakas. Vau," rääkis Seidi oma Instagrami loos.