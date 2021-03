Tele TV3 tegevjuht kinnitab: sügisel jõuab televaatajateni „Eesti otsib superstaari“ uus hooaeg Kroonika , täna 20:02 Jaga: M

"Eesti otsib superstaari" finaal Foto: Alar Truu

"TV3 on alati olnud suurte sündmuste looja ja maaletooja. Arvan, et programm on olnud läbi aegade kvaliteetne ja nii ka täna – selles on head ajakirjandust, sõltumatuid uudiseid, tuntud suuri rahvusvahelisi ja kohalikke formaate, populaarseid kodumaiseid draamasarju ning loomulikult kogu mosaiiki särama löövaid saatejuhte, keda vaatajaid armastavad ja ootavad," räägib TV3 tegevjuht Signe Suur Kroonikale.