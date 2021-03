Tele Vanaproua kandis netikelmidele 100 000 eurot ja pettust ei usu: kaotan suure summa, aga ma ei kahetse seda Toimetas Liisa Mugra , täna 20:24 Jaga: M

Foto: TAIRO LUTTER

"Pealtnägijas" jutustab loo Võru proua, kes on kandnud välismaale üle 100 000 euro, aga keeldub uskumast, et on petta saanud ja jätkab ilmselgete identiteedivarastega suhtlemist. "Ma ei tunne end kannatanuna," ütleb Anu.