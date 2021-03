GALERII | Nurrumootor käima ja nunnumeeter lakke! Esmakordselt Eestis saab teha kassijoogat 

Kassijooga Nurri Kassikohvikus Foto: Martin Ahven

Kassijooga Nurri Kassikohvikus Foto: Martin Ahven

"Meie kiisud olid esimeses tunnis väga aktiivsed ja tublid. Suuremaid apsakaid ei juhtunud, Üks kass küll sikutas tunni lõpus veidi kaamera juhet, nii et hetkeks kadus ülekande pilt, aga see juhtus lõpulõõgastuse ajal, mil inimestel olid nagunii silmad kinni, nii et ilmselt osalejad seda isegi ei märganud," kirjeldab Kassikohviku looja Helen.

Kassijooga Nurri Kassikohvikus Foto: Martin Ahven

Kassijooga Nurri Kassikohvikus Foto: Martin Ahven

Kassikohvik Nurri tegutseb 2014. aastast. Eesmärk on aidata kasse ning nende eest hoolitseda, võttes neid nii varjupaikadest kui ka inimestelt. Kassijooga korraldamise inspiratsiooni saadi välismaalt, kus need on populaarsed. Eestis on kassijooga esmakordne.