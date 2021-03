Tina Turneri värske dokfilm on jumalagajätt fännidega 

Tina Turneri (81) dramaatilist noorust on kajastanud tema 1986. aasta mälestusteraamat „Mina, Tina“ ning 1993. aasta eluloofilm „Mis on armastusel sellega pistmist?“. Seni aga on ta tõrkunud oma üleelamistest kaamera ees rääkimast, märgib New York Post. HBO vastne dokumentaalfilm „Tina“ kiskus kahtlemata nii mitmedki haavad lahti, kuid see on Tina hüvastijätukink fännidele. Ta toonitab: traagiline minevik on seljataga ja ta on viimaks õnne leidnud. Terviseprobleemidega maadlev artist tahab eluõhtu veeta rambivalgusest väljas.