34 aastat oma isa otsinud Eva: kirjutasin talle pidevalt, kuid leidsin kirjad 20 aastat hiljem riidekapist 

Toimetas Katharina Toomemets , täna 16:29

Viktor Foto: Kuvatõmmis/"Sotid selgeks"

„Mulle hakkasid võõrad inimesed Eestist Facebooki kirjutama ja linki saatma. Arvasin alguses, et see on mingi tavaline jama, mida jagatakse ja ei pööranud sellele tähelepanu, aga siis kirjutas õe parim sõbranna, et Facebookis toimuv peaks mind huvitama. Ja mida ma näen – meest, kes hoiab käes minu esimese klassi fotot! Sain kohe aru, et see on mu isa, ma oleksin minestanud!“ õhkab Saksamaal elav Eva (39), kes leidis tänu saatele „Sotid selgeks“ oma isa, keda ta polnud näinud 34 aastat.