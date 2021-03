Saund HAKKAB PIHTA! Uku „The Lucky One'ile“ ennustatakse Eurovisionil põrumist Toimetas Geidi Raud , täna 15:09 Jaga: M

Uku Suviste Foto: Stanislav Moshkov

Artistide jaoks võivad Eurovisioni ennustustabelid olla äärmiselt häirivad ja veel enne lauluvõistluse lavale astumist pähe halle karvu tuua. Kuid ajalugu on näidanud, et need kipuvad suuresti täppi minema. Eriti võitjate osas.