Netflixi menusarja täht lasi oma rinnad eemaldada 

"See on mu elu täielikult muutnud," kinnitab Page (34) ajakirja Time kaaneloos. Ta toonitab, et rindade eemaldamine pole transsoolisuse juures kindlasti ainumõeldav, kuid tema puhul tegi see lõpu aastatepikkustele piinadele. Murdeiga olnud täielik põrgu. Nüüd tunneb Page peeglisse vaadates end viimaks ära.