Harry hiljutine vestlus isa ja vennaga ei toonud loodetud tulemust 

Prints oli Oprah' intervjuus kirjeldanud, kuidas Charles keeldus tema telefonikõnesid vastu võtmast, kui ta kuningakojast lahkumisest teatas. Samuti ütles Harry, et suhted vennaga on praktiliselt olematud.

"Harry on vennaga ja ka isaga rääkinud," kinnitas King. "Mulle anti mõista, et need vestlused ei olnud produktiivsed. Kuid neil [Harryl ja Meghanil] on hea meel, et nad vähemalt algatasid vestlust."